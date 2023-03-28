В Калининском районе загорелся дом с двумя маленькими детьми

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Сегодня ночью, 28 марта, в Калининском районе Саратовской области загорелся дом, где в тот момент находились двое маленьких детей.

Сообщение о пожаре поступило дежурному в Калининске в 2.51. В селе Казачка загорелся частный деревянный дом на улице Луговой. На момент возгорания внутри была семья: родители и двое пятилетних детей. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.

Взрослые заметили, что начался пожар и начали выводить детей из дома. В результате все четверо спаслись. 46-летний отец и пятилетний сын были доставлены в больницу с ожогами и отравлением продуктами горения.

На месте работали пожарные из Калининска и местная добровольная пожарная команда. В причинах ЧП разбираются дознаватели.