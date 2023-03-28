Сегодня, 28 марта, в Саратове будет безветренная и теплая погода, о чем сообщает региональный гидрометцентр.

В Саратове температура колеблется от +7 с утра до +15 в разгар дня. Небо практически полностью свободно от облаков, однако с утра ожидается туман. Ожидается практически полный штиль.

В Саратовской области будет облачно с прояснениями, ночью и утром возможен небольшой дождь. Ветер дует западный и восточный, со скоростью 5 – 10 метров в секунду. Местами возможен туман с видимостью 500 -1000 метров. Температура в первой половине дня колеблется от 3 до 8, а во второй половине от 13 до 18 градусов.