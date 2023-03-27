Роман Бусаргин

Губернатор Роман Бусаргин объявил об окончании отопительного сезона в Саратовской области, о чем сегодня, 27 марта, сообщает пресс-служба правительства региона.

В нескольких районах среднесуточная температура пересекла отметку в 8 градусов тепла. И сохраняется на таком уровне уже пятые сутки, что по принятым нормам позволяет завершить отопительный сезон.

Районы могут принимать решения об отключении уже сейчас. В жилых домах отопление по решению жителей можно отключить раньше или позже. Для этого необходимо подать заявку от УК.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.