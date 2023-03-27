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НовостиПроисшествия27 марта 2023 14:04

В Саратове бездомная собака укусила 13-летнюю девочку за пальцы и голень

Нападение произошло в Поливановке
Наталия Калинина
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

В Саратове бездомная собака укусила 13-летнюю девочку. Об этом сообщает СУ СК по Саратовской области.

Инцидент произошел 25 марта 2023 года на 3-м Дивном проезде. В Поливановке. Бездомная собака укусила 13-летнюю девочку. Ребенка отвезли в больницу, собака схватила ее за пальцы и голень.

Организована доследственная проверка. Идет установление всех обстоятельств произошедшего.

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