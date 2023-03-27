Фото: Министерство по делам территориальных образований Саратовской области

В Саратове председателем Ассоциации единогласно избрана Людмила Жуковская. Решение вопроса состоялось сегодня на общем собрании членов ассоциации «Совет муниципальных образований Саратовской области».

Председателем на площадке регионального правительства единогласна избрали Людмилу Жуковскую.

Ранее Жуковская являлась представителем от региона в Общественной палате РФ. Пост главы регионального совета она возглавляет с 2013 года.

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