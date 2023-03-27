На ярмарку на Театральной площади доставили 800 кг картофеля и более тонны капусты

Фото: Архив КП Фото: Елена АРАКЕЛЯН

На прошедших выходных на ярмарку выходного дня на Театральной площади местные фермеры привезли 800 кг картофеля и более тонны капусты, об этом сегодня, 27 марта, сообщили в Министерстве сельского хозяйства области.

На главную площадь Саратова также завезли более трех тонн лука, свеклы, моркови, тыквы и других овощей. На торговой площадке было реализовано более пяти тонн фруктов и ягод.

Саратовцам также был предложен мед из Балашовского, Вольского, Новобурасского, других районов и Саратова. Фермеры продавали яйцо из Калиниского и Лысогорского районов. Производители из Энгельсского района представили на продажу цветы, а мастера из Саратова – сувенирную продукцию.

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