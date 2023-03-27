архив КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Т Плюс» рассказал о завершении отопсезона в Саратове.

Как напомнили в пресс-службе коммунальной службы, отключение тепла в многоэтажках проходит по следующему алгоритму:

1. Органы местного самоуправления выпускают официальное постановление;

2. Энергообъекты переводятся на летний режим работы;

3. Собственно, отключение УК и ТСЖ отопительных систем и перевод на летнюю схему индивидуальных тепловых пунктов.

Также в саратовском филиале «Т Плюс» напомнили, что по прогнозам синоптиков жителей региона еще ждет понижение температуры воздуха в первых числах апреля, так что пока вопрос о завершении отопсезона не стоит.

Городская администрация вместе с Гидрометцентром ежедневно проводит мониторинг температуры окружающей среды. «Т Плюс» же, в свою очередь, осуществляет подачу теплоносителя минимально возможной температуры (+70 градусов по Цельсию) – это соответствует требованиям СанПиН для температуры наружного воздуха от минус двух до +10.

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