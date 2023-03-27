Сегодня, 27 марта, в Саратове отключили отопление в пяти домах, о чем сообщает региональный филиал ПАО «Т Плюс».

Ремонтные работы проходят на коммуникациях по адресу Одесская, 3 Временно прекращена подача центрального отопления абонентам по адресам Одесская, 3,3а,5,5а,5б.

Восстановить подачу тепла коммунальщики обещают к 17.00.

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