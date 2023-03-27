фото: УФСИН по Саратовской области

Трижды судимый житель Энгельса пытался передать в колонию девять телефонов. Об этом сообщает УФСИН по Саратовской области.

Неоднократно судимый мужчина попытался передать осужденным колонии строгого режима запрещенные предметы. 39-летнего жителя Энгельса заметили и задержали сотрудники ИК-2.

При его досмотре было обнаружено три пластиковых пакета, в которых находилось девять мобильных телефонов различных марок и зарядное устройство.

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