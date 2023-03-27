Депутаты Саратовской областной думы предложили объединить два муниципальных образования ради экономии на чиновниках

архив КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Депутаты Саратовской областной думы предложили вновь объединить два муниципалитета в губернии ради экономии на чиновниках. Такая законодательная инициатива поступила сегодня в региональный парламент.

Под объединение могут попасть два МО в Романовском районе Саратовской области: Усть-Щербединское и Бобылевское. В первом из них осталось лишь два села – Усть-Щербедино и Малое Щербедино. В состав второго входит четыре населенных пункта (административный центр в Бобылевке, Осиновка, поселки Борецк и Константиновский).

Как указано в пояснительной записке к инициативе, общая площадь вновь образованного Усть-Щербединского МО должна составить 30244 га, суммарная же численность населения – 1918 человек.

– Объединение поселений является объективным процессом, направленным на концентрацию бюджетных средств с целью создания условий для более качественного решения вопросов местного значения, совершенствования социальной инфраструктуры муниципальных образований, улучшения управляемости на территории муниципального района, создания условий для достойной жизни граждан, – отметили также парламентарии в своем документе.

Сейчас в обоих МО расходы на управленцев превышают 63% от доли налоговых и неналоговых доходов – деньги, которые расходуются на чиновничий аппарат, могли бы пойти на решение местных вопросов.

Авторы инициативы надеются, что благодаря их законопроекту высвободятся деньги на благоустройство сел и поселков Романовского района Саратовской области.

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