В Ершовском районе прокуратура выясняет причины массовой гибели рыбы. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Сегодня, 27 марта, в Ершовском районе появились сообщения о массовой гибели рыбы.

Прокуроры организовали проверка по факту массовой гибели водных биологических ресурсов в водохранилище Перекопновского МО. К проверке привлекут специалистов для оценки соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.