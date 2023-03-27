Скриншот с видео управления МВД по региону

В Саратове задержали курьера мошенников — он собирал деньги с пенсионеров на «операцию пострадавших родственников». Об этом сегодня, 27 марта, сообщает городское управление МВД.

Полицейские задержали жителя Заводского района, который забирал деньги у пенсионеров на «пострадавших в ДТП родственников». Как отметили в пресс-службе силового ведомства, благодаря «работе» молодого человека, добычей мошенников стало не менее 2,5 миллионов рублей.

Как выяснилось, горожанин работал строителем, но заработка не хватало. При поиске подработки он остановил свой выбор на вакансии курьера - доставщика денег.

После «регистрации» работника, оператор начал давать координаты. После чего курьер переводил полученную сумму на указанный счет, оставляя себе 10%.

По данным ведомства, жертвами мошенника стали минимум четыре пенсионерки.

Курьер признался, что всю свою выручку тратил «на шопинг и подарки девушке». Возбуждено уголовное дело.