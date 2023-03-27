В конце мая от Саратова до курортов Краснодарского края можно будет добраться на двухэтажном поезде

архив КП Фото: Андрей АБРАМОВ

Как сообщает пресс-служба РЖД в своем Телеграм-канале, с 27 мая через Саратов начнет проходить двухэтажный поезд до курортов Краснодарского края. Поезд №357 «Уфа-Имеретинский курорт» будет курсировать круглогодично.

Вагоны поезда оснащены кондиционерами, магнитными ключ-картами и другим современным оборудованием.

Маршрут проходит Самару, Сызрань, станцию Сенная, Саратов, Волгоград, Краснодар, Туапсе, Сочи, Адлер и ряд других вокзалов. Билеты на поезд уже поступили в продажу.

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