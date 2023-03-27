Фото: "Голос" на Первом канале / Алина Бахшалиева

Слепые прослушивания шоу «Голос» прошла еще одна уроженка Саратова. Об этом сегодня, 27 марта, сообщает региональное министерство культуры.

В 11 сезоне известного проекта «Голос» отборочный тур прошла студентка Саратовского областного колледжа искусств Алина Бахшалиева.

На слепых прослушиваниях Алина выступила с песней Полины Гагариной – «Драмы больше нет». К девушке повернулись два наставника – Баста и сама Полина Гагарина. Но несмотря на исполненную песню известной российской певицы, Алина выбрала команду Басты.

Напомним, отборочный тур уже прошел житель Балашова Вадим Евтеев, который попал в команду Владимира Преснякова.

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