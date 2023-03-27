фото: КП-Саратов

Легендарный путешественник Федор Конюхов не долетел до Саратовской области. Об этом известно из телеграм-канала Федора Конюхова.

Напомним, Федор Конюхов и президент Федерации воздухоплавательного спорта РФ Иван Меняйло должны были приземлиться 26 марта в Балакове. Путешественники поднялись в воздух на самом большом в истории отечественной аэронавтики воздушном шаре 24 марта.

Стартовав ранним утром 24 марта в Кировске Мурманской области, аэростат на высоте от 3 до 6 км прошел через воздушное пространство Мурманской и Архангельской областей, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, а также Красноярского края.

фото: ТГ-Канал Федора Конюхова

Воздушный шар полетел в другую сторону от Саратовской области, но это не помешало путешественникам побить два мировых рекорда беспрерывного перелета по дальности (2540 км) и продолжительности за Полярным кругом. Максимальная высота полета составила 5820 метров, максимальная скорость 109 км/ч.

Путешественники приземлились в селе Хатанга.

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