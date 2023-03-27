архив КП
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Саратовской области пьяный мужчина угрожал полицейскому и ударил ногой служебную машину. Об этом сегодня, 27 марта, сообщает региональная прокуратура.
Как сообщает ведомство, инцидент произошел в Балашове. Ночью 5 ноября 2022 года из ресторана поступил сигнал о тревоге. На место прибыл старший полицейский, который обнаружил у заведения пьяного гражданина.
В ответ на требования полицейского пройти за ним в отдел, мужчина начал вести себя агрессивно, угрожал полицейскому и ударил ногой служебный автомобиль.
Возбуждено уголовное дело. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.
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