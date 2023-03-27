Вячеслав Володин: противотуберкулезную лечебницу на 454 койки в Саратове сдадут до конца этого года

Фото: "Володин Саратов" / Телеграм

Сегодня, 27 марта, Спикер ГД Вячеслав Володин работает в своем избирательном округе – Саратовской области.

Председатель Госдумы посетил стройплощадку новой противотуберкулезной лечебницы. Современное медучреждение на 454 койко-места заменит старый диспансер в центре города – возводимая же больница находится в приспособленном помещении.

- Давайте исходить из того, что все строительно-монтажные работы завершаем до конца года, а затем сюда приходят врачи, размещаются и запускаем [новый диспансер] весной следующего года, - обратился к региональным чиновникам и подрядчику Вячеслав Викторович.

Ответственные за постройку заверили Спикера Парламента, что сроки вполне реальны и график работ будет скорректирован под поставленную задачу. Глава саратовского минздрава Олег Костин, в свою очередь, отметил, что если больница будет сдана до января, весной 2024 она начнет работу.

- Длительность лечения в противотуберкулезном диспансере может составлять от 5 до 12 месяцев, поэтому в новом медицинском центре для детей школьного возраста будет организован обучающий процесс, - отметили в Телеграм-канале саратовские сторонники политика.