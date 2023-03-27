МЧС прогнозирует затопление 142 придомовых территорий в Балашове. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
В Саратовской области продолжается паводок на фоне рекордно высоких температур.
По состоянию на вчерашний день талые воды подтопили 92 придомовые территории в Аткарске и микрорайоне Захоперье Балашова, кроме того, говорят о затоплении 9 мостов. Сегодня прогнозируется подтопление 142 придомовых территорий в Балашове, отмечается в прогнозе МЧС.
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