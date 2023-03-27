Фото: ЧП Саратов

В Саратове разыскивают 16-летнюю студентку. Об этом сегодня, 27 марта, сообщает паблик «ЧП Саратов» во «ВКонтакте».

Вчера в полицию поступило заявление о пропаже девушки. 25 марта Ангелина Г. ушла из общежития и не вернулась.

Как указано в посте – рост горожанки 165 сантиметров, карие глаза, черные волосы. На момент пропажи девушка была одета в черную кофту с белыми полосками на плечах, джинсы и белые кроссовки.

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