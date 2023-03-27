Фото: rfs.ru

Саратовский футболист Сергей Пиняев стал самым юным автором гола за сборную России по футболу. Для нападающего, который сейчас защищает цвета московского «Локомотива» это уже второй рекорд в играх за национальную команду.

Вчера, 26 марта, российские футболисты под руководством впервые за полтора года одержали победу – товарищеский матч с командой из Ирака в Санкт-Петербурге завершился со счетом 2:0 в пользу подопечных тренера Валерия Карпина.

Сборную вперед вывел Антон Миранчук. Наш земляк же на 56 минуте обработал дальний пас, сместился со фланга, обойдя защитников, и удвоил преимущество россиян точным ударом. Пиняев стал самым молодым автором гола за всю историю национальной команды России – вчера ему было 18 лет 4 месяца и 24 дня.

Для самого Сергея это еще и первый гол за сборную. Ранее он уже ставил рекорд, защищая на поле цвета российского флага – в ноябре 2022 года он оказался самым юным игроком, когда либо выступавшим за национальную команду.

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