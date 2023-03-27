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НовостиОбщество27 марта 2023 8:21

В Саратове правоохранители помогли вернуться домой 35-летней женщине с провалами в памяти

Горожанку доставили в отдел полиции, где ее уже ждали родные
Роман Хвалин

В Саратове правоохранители помогли вернуться домой 35-летней женщине с провалами в памяти. Об этом сегодня, 27 марта, сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Росгвардейцам поступила информация, что в магазине в Ленинском районе находится молодая женщина, которая нуждается в помощи. Сотрудники вневедомственной охраны выехали на место происшествия, где обнаружили 35-лентнюю женщину. Как выяснилось, горожанка страдает провалами в памяти и забыла адрес своего проживания.

Женщину доставили в отдел полиции, где ее уже ждали родственники.

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