В Саратове правоохранители помогли вернуться домой 35-летней женщине с провалами в памяти. Об этом сегодня, 27 марта, сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Росгвардейцам поступила информация, что в магазине в Ленинском районе находится молодая женщина, которая нуждается в помощи. Сотрудники вневедомственной охраны выехали на место происшествия, где обнаружили 35-лентнюю женщину. Как выяснилось, горожанка страдает провалами в памяти и забыла адрес своего проживания.

Женщину доставили в отдел полиции, где ее уже ждали родственники.

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