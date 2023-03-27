фото: Алексей Булатов

В Саратовской области открыт охотничий сезон на пернатую дичь. Об этом сообщает комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области.

По информации ведомства, весенняя любительская и спортивная охота на гусей, селезней уток и вальдшнепа открывается в охотничьих угодьях на территории региона за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения.

С 25 марта по 3 апреля установлены сроки охоты для 5 районов южной зоны (Александрово-Гайский, Краснокутский, Новоузенский, Питерский Ровенский), для всех остальных районов области с 1 апреля по 10 апреля. Продолжительность весенней охоты в каждой зоне — 10 дней.

В соответствии с Правилами охоты утвержденных приказом МПР РФ № 477, действуют следующие ограничения охоты:

Запрещается охота:

— на самок уток;

— на серого гуся;

— на лысуху, камышницу;

— на вальдшнепа на утренней тяге;

— с подхода на водоплавающую дичь;

— с собаками охотничьих пород за исключением применения подружейных собак для подачи.

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