фото: Алексей Булатов
В Саратовской области открыт охотничий сезон на пернатую дичь. Об этом сообщает комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области.
По информации ведомства, весенняя любительская и спортивная охота на гусей, селезней уток и вальдшнепа открывается в охотничьих угодьях на территории региона за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения.
С 25 марта по 3 апреля установлены сроки охоты для 5 районов южной зоны (Александрово-Гайский, Краснокутский, Новоузенский, Питерский Ровенский), для всех остальных районов области с 1 апреля по 10 апреля. Продолжительность весенней охоты в каждой зоне — 10 дней.
В соответствии с Правилами охоты утвержденных приказом МПР РФ № 477, действуют следующие ограничения охоты:
Запрещается охота:
— на самок уток;
— на серого гуся;
— на лысуху, камышницу;
— на вальдшнепа на утренней тяге;
— с подхода на водоплавающую дичь;
— с собаками охотничьих пород за исключением применения подружейных собак для подачи.
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