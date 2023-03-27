Двое саратовцев пытались вызвать «жриц любви» и были обмануты

Фото: Архив КП

Двое жителей Волжского района пострадали на выходных от действий мошенников при заказе интим-услуг. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

25 марта в полицию обратился 61-летний местный житель. Мужчина рассказала, что вечером попытался заказать «жрицу любви» через сайт. Женщина попросила 500 рублей на оплату такси, затем попросила повторить перевод, якобы деньги не дошли. После отказа мужчине позвонил неизвестный, и угрожая насилием, потребовал перевести 38 тысяч. Саратовец осуществил перевод на указанную сумму, однако и в этот раз с него потребовали повторного перевода. Мужчина отказался и обратился в полицию.

В воскресение к сотрудник полиции уже обратился 27-летний молодой человек. Мужчина рассказал, что оставил заявку на одном из сайтов интим-услуг, после чего ему позвонил неизвестный и под предлогом ошибки на сайте, произошедшей после посещения саратовцем, потребовал 37 000 рублей. Мужчина перевел деньги, после чего обратился в полицию.

Возбуждены уголовные дела по факту вымогательства и мошенничества

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