архив КП Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Волжском районе Саратова около трех десятков домов остались без воды до вечера, сообщили в пресс-службе «КВС».

От холодного водоснабжения отключили следующие дома:

- 1-й проезд Скоморохова, 11, 13, 15; - улица Автомобильная, 26, 30, 34, 38/1; - улица Газовая,24; - ул. Самойловская, 55, 57,59;

- улица Исаева, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 32, 42, 42а, 44, 44а, 46а; - улица Скоморохова, 23; - улица Хрустальная,55а; б; в; г; д; е; и; 68а; б; в; д; е.

Ремонт должны завершить к 18 часам.

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