архив КП Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В ходе СВО погиб боец из Саратова Степан Чумаков. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Военнослужащий погиб в ходе специальной военной операции. Губернатор Роман Бусаргин и глава города Лада Мокроусова выразили соболезнования родным и близким бойца.

- Наш земляк погиб как храбрый воин. Степан Чумаков защищал мирное население, сражался за светлое будущее своей Родины, - написал Бусаргин.

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