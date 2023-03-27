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НовостиПолитика27 марта 2023 7:46

В ходе СВО погиб боец из Саратова Степан Чумаков

Военнослужащий погиб в боях спецоперации
Роман Хвалин
архив КП

архив КП

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В ходе СВО погиб боец из Саратова Степан Чумаков. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Военнослужащий погиб в ходе специальной военной операции. Губернатор Роман Бусаргин и глава города Лада Мокроусова выразили соболезнования родным и близким бойца.

- Наш земляк погиб как храбрый воин. Степан Чумаков защищал мирное население, сражался за светлое будущее своей Родины, - написал Бусаргин.

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