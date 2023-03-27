архив КП
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В ходе СВО погиб боец из Саратова Степан Чумаков. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
Военнослужащий погиб в ходе специальной военной операции. Губернатор Роман Бусаргин и глава города Лада Мокроусова выразили соболезнования родным и близким бойца.
- Наш земляк погиб как храбрый воин. Степан Чумаков защищал мирное население, сражался за светлое будущее своей Родины, - написал Бусаргин.
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