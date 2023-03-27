фото: ГУ МЧС

В Саратовской области после тушения пожара в доме обнаружили труп 38-летнего мужчины. Об этом сегодня, 27 марта, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По предварительным данным, ЧП произошло в селе Петропавловка на улице Первомайской. В 6.45 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании. Пожар произошел в частном доме, площадь составила 24 квадратных метра. На тушение выезжали 2 экипажа.

После устранения возгорания сотрудники пожарной охраны нашли труп мужчины, которым оказался 38-летний муж хозяйки дома. Причиной пожара, по мнению СУ СКР, стало неосторожное обращение с огнем. Назначена судебно-медицинское исследование для установление точной причины смерти мужчины.

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