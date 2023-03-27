Графика: РИА Новости

Саратовская область заняла 52 место в рейтинге зарплат в малых городах по России. Об этом сообщает исследование агентства РИА Новости.

За основу исследования использовали данные Росстата за прошлый год. Самые высокие зарплаты в малых и средних населенных пунктах получают жители северных и дальневосточных регионов — Магаданской области, Ямало-Ненецкого, Ненецкого, Ханты-Мансийского и Чукотского автономных округов.

Саратовская область заняла в рейтинге 52 место - средняя зарплата в малых городах и поселках региона 34,6 тысячи рублей, что составляет порядка 66 процентов от зарплаты в крупных городах.

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