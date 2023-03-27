фото: Маковеева Светлана

В Саратовской области в этом году появилось более двух тысяч новых рабочих мест. Об этом сегодня, 27 марта, сообщает Телеграм-канал МинИнформ 64 Z.

В январе-феврале текущего года, по данным отраслевых министерств и администраций муниципальных районов, на территории региона открыли 2303 новых рабочих места.

Из общего количества вакансий 516 мест открыли в организациях и предприятиях области и еще 1787 – в сфере индивидуального предпринимательства.

341 рабочее место добавили в реальном секторе экономики – в том числе на обрабатывающих производствах, предприятиях оптовой и розничной торговли, строительстве и сельском хозяйстве.

Кроме того, 175 рабочих мест открыто в социальной сфере - в учреждениях здравоохранения, образования, а также в организациях, занимающихся предоставлением услуг в области культуры, спорта и организации досуга.

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