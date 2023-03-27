фото: Архив КП

За сутки в Саратовской области зарегистрировано 182 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 27 марта, сообщает региональный оперштаб.

С начала эпидемии выздоровело 310 040 человек, за сутки – 178.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован в Саратове – 81, в Энгельсском районе – 39, Балашовском — 30, Балаковском — 14, Ртищевском — 8.

Коронавирус диагностировали у 63 пациентов в возрасте 65 лет и старше. Заболевших в возрастной категории от 30 до 49 лет – 40. Кроме того, 23 случая выявлено у детей до 17 лет.

У 4 заболевших выявлена пневмония, с признаками ОРВИ – 178.

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