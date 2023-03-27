фото: ГИБДД
В утреннем ДТП в Саратове пострадал водитель «Калины». Об этом сообщила Госавтоинспекция Саратова.
Сегодня, 27 марта, примерно в 8:50 в Ленинском районе Саратова произошло ДТП. Напротив дома №6 по улице Ломоносова столкнулись «Лада Калина» и автомобиль Hyundai.
В результате аварии пострадал водитель «Калины», 60-летний мужчина доставлен в медучреждение. Все обстоятельства произошедшего выясняются.
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