Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия27 марта 2023 6:18

В утреннем ДТП в Саратове пострадал водитель «Калины»

Две легковушки столкнулись в Ленинском в час пик
Евгений Бадиков
фото: ГИБДД

фото: ГИБДД

В утреннем ДТП в Саратове пострадал водитель «Калины». Об этом сообщила Госавтоинспекция Саратова.

Сегодня, 27 марта, примерно в 8:50 в Ленинском районе Саратова произошло ДТП. Напротив дома №6 по улице Ломоносова столкнулись «Лада Калина» и автомобиль Hyundai.

В результате аварии пострадал водитель «Калины», 60-летний мужчина доставлен в медучреждение. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.