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НовостиПолитика27 марта 2023 5:33

Житель Саратовской области отправился в зону СВО добровольцем вместо поступившего в военное училище сына

Подробно рассказать о своей службе в зоне СВО бойцы не могут – такая информация останется секретной до нашей Победы
Роман Хвалин
Фото: Дмитрий Романов / Телеграм

Фото: Дмитрий Романов / Телеграм

Житель Саратовской области отправился в зону СВО добровольцем вместо поступившего в военное училище сына. Об этом сообщил глава Марксовского района губернии Дмитрий Романов в своем Телеграм-канале.

Дмитрий Романов провел неформальную встречу со своими земляками-участниками СВО. За чашкой чая наши герои рассказали, как уговорили сына марксовского бойца в зоне спецоперации поступить в военное училище – добровольцем на Донбасс вместо молодого человека поехал его отец.

Солдаты добавили, что не испытывают сложностей в бытовых вопросах. Пока бойцы не могут рассказать все подробности о своей службе – большая часть информации секретна.

Руководителя муниципалитета впечатлила история личного патриотизма отца и сына из Марксовского района – по мнению Романова сложившаяся ситуация выявила сущность людей. В своем комментарии Романов также добавил, что граждане, скрывающиеся от повесток по частичной мобилизации, не достойны уважения.

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