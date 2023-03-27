Фото: Дмитрий Романов / Телеграм

Житель Саратовской области отправился в зону СВО добровольцем вместо поступившего в военное училище сына. Об этом сообщил глава Марксовского района губернии Дмитрий Романов в своем Телеграм-канале.

Дмитрий Романов провел неформальную встречу со своими земляками-участниками СВО. За чашкой чая наши герои рассказали, как уговорили сына марксовского бойца в зоне спецоперации поступить в военное училище – добровольцем на Донбасс вместо молодого человека поехал его отец.

Солдаты добавили, что не испытывают сложностей в бытовых вопросах. Пока бойцы не могут рассказать все подробности о своей службе – большая часть информации секретна.

Руководителя муниципалитета впечатлила история личного патриотизма отца и сына из Марксовского района – по мнению Романова сложившаяся ситуация выявила сущность людей. В своем комментарии Романов также добавил, что граждане, скрывающиеся от повесток по частичной мобилизации, не достойны уважения.

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