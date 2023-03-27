Фото: Лиза Алерт - Саратов / "ВКонтакте"

В Саратове нашли живой пропавшую без вести три недели назад 35-летнюю женщину. Об этом сообщили на публичной странице поискового отряда «Лиза Алерт» во «ВКонтакте».

Напомним, по ранее опубликованным сведениям волонтеров, Ольга Железнякова ушла из дома 6 марта с маленькой собачкой, с тех пор ее местонахождение неизвестно.

«Лиза Алерт – Саратов» поблагодарили неравнодушных горожан за помощь и попросили снять репосты о поиске саратовчанки.

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