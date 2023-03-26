фото: СУ СКР

В одной из рек Саратовской области обнаружили утонувшего мужчину. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

Сегодня днем, 26 марта, жители села Липовка Марксовского района обнаружили тело мужчины. Труп находился в реке Мечетка рядом с улицей Заречной. Очевидцы вызвали полицию, сотрудники который извлекли тело из воды.

Следователем СК совместно с судебно-медицинским экспертом проведен осмотр, назначено судебно-медицинское исследование, выполняется комплекс проверочных мероприятий.