Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия26 марта 2023 13:28

В одной из рек Саратовской области обнаружили утонувшего мужчину

Погибшему 46 лет
Евгений Бадиков
фото: СУ СКР

фото: СУ СКР

В одной из рек Саратовской области обнаружили утонувшего мужчину. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

Сегодня днем, 26 марта, жители села Липовка Марксовского района обнаружили тело мужчины. Труп находился в реке Мечетка рядом с улицей Заречной. Очевидцы вызвали полицию, сотрудники который извлекли тело из воды.

Следователем СК совместно с судебно-медицинским экспертом проведен осмотр, назначено судебно-медицинское исследование, выполняется комплекс проверочных мероприятий.