За сутки коронавирусная инфекция в Саратовской области выявлена у 186 человек

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По данным на 9 утра, сегодня, 26 марта в Саратовской области зарегистрировано 186 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

По данным медиков, общее количество заразившихся в регионе с начала эпидемии составляет 317 229 человек.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован: в Саратове — 93, Энгельсском районе — 18, Балашовском — 17, Балаковском — 11, Ртищевском — 10.

У 13 заразившихся выявлена пневмония, у всех остальных - признаки ОРВИ.