фото: Протон-Саратов

Саратовские волейболистки в гостях уступили «Ленинградке». Об этом сообщает телеграм-канал волейбольного клуба «Протон».

Вчера, 25 марта, саратовские волейболистки отправились на выезд в Санкт-Петербург, где встретились с местной «Ленинградкой». По результатам встречи победитель выходил на четвертое место в турнирной таблице, и хозяева оказались сильнее - 3:1 (25:21, 25:23, 15:25, 25:20).

— Соперник сегодня был сильнее. У нас дома будет игра с краснодарским «Динамо». Потом уже плей-офф. Возможно, опять вернёмся в Санкт-Петербург. Это будет плей-офф, и возможно, будет другой матч, - прокомментировал ситуацию старший тренер ВК «Протон» Владимир Смеленко.

Свой следующий матч "Протон" проведет на домашней площадке, 1 апреля, принимая краснодарское "Динамо."