В Саратове снесут шесть аварийных домов

В Саратове планируется снести еще шесть аварийных домов. Вчера, 24 марта, соответствующие документы были опубликованы на сайте городской администрации.

Планируется снести дома, которые расположены по следующим адресам:

- улица Бульварная, 4а;

- улица Бульварная, 4;

- улица Вишневая, 3;

- улица Мичурина, 69г,

- улица Мичурина, 69а,

- улица Некрасова, 50г.

Отметим, что по адресу Мичурина, 69г расположен Дом С.Г. Тихонова. Это здание было построено в конце XIX века. С 1914 по 1918 гг. в нем жил художник Кравченко А.И.

Все дома, кроме того, что расположен по адресу Некрасова, 50г, планируется снести до 1 марта 2025 года. Его же снесут 1 апреля 2025 года.

До 1 марта 2025 года также запланирована реконструкция трех зданий. Речь идет о домах, расположенных по адресам:

- улица Бахметьевская, 15АА1;

- улица Мичурина, 69ББ1;

- улица Рабочая, 51А.