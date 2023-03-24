Илья Верещагин. фото: Администрация Новоузенского района

Офицера из Саратовской области наградили медалью Суворова за заслуги в СВО. Об этом сообщает администрация Новобурасского района.

Майор Илья Игоревич Верещагин из поселка Белоярский Новобурасского района Саратовской области удостоен государственной награды за мужество и отвагу, проявленную в ходе специальной военной операции.

Верещагин находился в зоне проведения СВО с первых ее дней. В течение суток его подразделение сдерживало натиск превосходившего по силе противника, однако бойцы смогли выстоять и при этом успешно выполнить поставленную боевую задачу.

Илье Игоревичу 31 год, на военной службе майор с 2013 года.

— Мы гордимся нашим земляком и желаем ему крепкого здоровья, неиссякаемого боевого духа и скорейшего возвращения к своим родным и близким людям с победой!, — отметили в администрации района.

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