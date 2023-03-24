Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 марта 2023 8:56

Саратовская область вновь оказалась в лидерах России по абсолютной убыли населения

За прошедший год численность населения сократилась на 26 068 человек
Роман Хвалин
архив КП

архив КП

Фото: Иван МАКЕЕВ

Численность населения в Саратовской области за прошедший год сократилась более чем на 26 тысяч человек, уведомляет Росстат.

К 1 января 2023 в регионе проживало 2 404 944 человека, годом ранее – 2 431 012.

По официальной статистике, естественная убыль в губернии за прошедший год – 18 170 человек, миграционная – 7898 человек.

Таким образом, по абсолютной (совокупной) убыли населения среди российских регионов Саратовская область уступает Ростовской и Нижегородской (недосчитались 27,8 тысяч и 27,1 тысячи человек соответственно за 2022).

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.