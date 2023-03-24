Саратовская область вновь оказалась в лидерах России по абсолютной убыли населения

архив КП Фото: Иван МАКЕЕВ

Численность населения в Саратовской области за прошедший год сократилась более чем на 26 тысяч человек, уведомляет Росстат.

К 1 января 2023 в регионе проживало 2 404 944 человека, годом ранее – 2 431 012.

По официальной статистике, естественная убыль в губернии за прошедший год – 18 170 человек, миграционная – 7898 человек.

Таким образом, по абсолютной (совокупной) убыли населения среди российских регионов Саратовская область уступает Ростовской и Нижегородской (недосчитались 27,8 тысяч и 27,1 тысячи человек соответственно за 2022).

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