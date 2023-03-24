Фото: минобразования региона

Саратовские школьницы вернулись с Всероссийской олимпиады с победами. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Саратовской области.

С 16 марта по 30 апреля 2023 года проходит заключительный этап всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году. Ученица 11-го класса ФТЛ №1 Анна Ксензова стала призером Всероссийской олимпиады школьников по химии, который проходил на базе образовательного центра «Сириус».

Еще одной нашей умнице удалось вернуться домой с наградой — 11-классница София Таркинская из школы № 18 стала победителем заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по французскому языку!

Призеры и победители заключительного этапа получают дипломы, которые дают льготы при поступлении в большинство вузов по профилю олимпиады.

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