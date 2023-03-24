фото: Типичный Балаково

В Балаково спасатели эвакуировали с тающего льда женщину на каблуках. Об этом стало известно из социальных сетей.

Вчера, 23 марта, в городском сообществе «Типичный Балаково» появилась информация от очевидца. Подписчик запечатлел, как неизвестная женщина на каблуках оказалась на льду тающей Волги. Мужчина вызвал спасателей. По данным облспаса, они эвакуировали женщину на берег с помощью троса и передали сотрудникам скорой помощи.

В комментариях балаковцы поставили под сомнение трезвость женщины и ее психологическое состояние. Стоит упомянуть, что с 15 марта в Саратовской области введен запрет на выход на лед.

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