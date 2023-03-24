Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия24 марта 2023 8:08

В Балаково спасатели эвакуировали с тающего льда женщину на каблуках

По утверждением очевидцев, женщина была нетрезва
Евгений Бадиков
фото: Типичный Балаково

фото: Типичный Балаково

В Балаково спасатели эвакуировали с тающего льда женщину на каблуках. Об этом стало известно из социальных сетей.

Вчера, 23 марта, в городском сообществе «Типичный Балаково» появилась информация от очевидца. Подписчик запечатлел, как неизвестная женщина на каблуках оказалась на льду тающей Волги. Мужчина вызвал спасателей. По данным облспаса, они эвакуировали женщину на берег с помощью троса и передали сотрудникам скорой помощи.

В комментариях балаковцы поставили под сомнение трезвость женщины и ее психологическое состояние. Стоит упомянуть, что с 15 марта в Саратовской области введен запрет на выход на лед.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.