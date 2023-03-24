фото: Минтранс

Жителям Саратова предлагают оценить качество транспортного обслуживания. Об этом сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства области.

В течение недели Минтранс России проводит социологический опрос, в ходе которого жителям разных городских агломераций предлагается оценить качество обслуживания на пассажирском транспорте. Цель исследования — поставить объективную оценку уровня транспортного обслуживания в рамках реализации федерального проекта «Развитие общественного транспорта» — часть нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

В период с 2020 по 2022 год в 24 городские агломерации поступило 1484 единицы нового подвижного состава пассажирского общественного транспорта (троллейбусы, автобусы, трамваи). В 2021 году Саратов стал лидером в стране по обновлению троллейбусного парка, город получил 70 современных троллейбусов «Адмирал».

Опрос можно пройти по ссылке ссылке.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.