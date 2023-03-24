Глава СУ СКР Александр Бастрыкин поручил начать уголовное преследование осквернивших Вечный огонь в Саратове

Александр Бастрыкин / Архив КП

Председатель СУ СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения Вечного огня на Театральной площади в Саратове. Об этом сообщает центральный аппарат ведомства.

Напомним, инцидент произошел еще 17 марта – две сильно нетрезвые девушки сняли видео для своего Телеграм-канала, на котором пляшут, нецензурно бранятся и плюют в Вечный огонь у памятника «борцам революции 1917 года».

Вскоре полицейские отчитались о задержании 19-летней Альбины Б. и 22-летней Ольги Б. В отношении первой девушки составили административный протокол о мелком хулиганстве, вторую отпустили после профилактической беседы. Обе девушки после общения с сотрудниками МВД записали видео с раскаянием, младшая сказала в нем, что якобы даже не знала, что такое Вечный огонь.

20 марта Волжский райсуд Саратова отправил одну из вандалок под административный арест за хулиганство, вчера же, 23 марта, на ситуацию отреагировали в СУ СКР.

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