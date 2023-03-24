В Саратовской области начнут выплачивать деньги пострадавшим от паводка . Об этом сообщает пресс-служба Правительства Саратовской области.

По поручению Губернатора Романа Бусаргина в Петровском районе начались выплаты жителям, чьи дома пострадали от паводка. Первым компенсации должны быть выплачены в на этой неделе.

Каждый из проживающих в домах, пострадавших от паводка, получит по 10 тысяч рублей. Первым этапом единовременную материальную помощь получит 141 житель Петровска на общую сумму 1,41 млн рублей.

В настоящее время администрация Петровского района продолжает приём заявлений на получение компенсаций.

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