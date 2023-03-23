архив КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Саратове до апреля не станут отключать отопление в жилых домах, сообщает пресс-служба администрации города.

Как пояснили чиновники, в городе до сих пор еще не установился пятидневный период со среднесуточной температурой воздуха на улице выше +8 градусов. Напомним, решение об отключении принимают именно в связи с такой нормой.

- В настоящий момент вопрос о завершении отопительного сезона не стоит, - подытожили в мэрии.

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