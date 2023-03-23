Третьему фигуранту дела о гибели школьницы в Энгельсе назначили домашний арест

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратовской области суд назначил домашний арест руководителю компании «Дитеско», которая фигурирует в деле о гибели 10-летней девочки. Об этом сегодня сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

Напомним, трагедия произошла 11 марта в селе Титоренко Энгельсского района. На детской площадке ворота для мини-футбола упали и придавили ребенку голову. Вечером того же дня девочка скончалась в больнице.

Строительство спортивной площадки контролировала организация «Дитеско» по договору с энгельсской администрацией.

В документах начальник компании указывал, что ворота прикреплены к основанию площадки болтами. На деле же оказалось, что крепления отсутствовали. Сейчас руководителя компании обвиняют по статье уголовного кодекса РФ - оказание небезопасных услуг. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, руководителем «Дитеско» является Александр Пахомов.

В деле есть еще два фигуранта. Это глава Безымянского муниципального образования Энгельсского района Елена Услонцева и Михаил Косов – экс-директор компании «Энгельсремонт», которая отвечала за безопасность на площадке. Услонцеву обвиняют в превышение должностных полномочий, а Косова – в оказании небезопасных услуг, которые обернулись гибелью человека.

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