В Саратове снижаются темпы заболеваемости туберкулезом

За прошлый год от туберкулеза в Саратовской области умерли 46 человек. Об этом сегодня, 23 марта, на брифинге минздрава сообщила главный врач Областного клинического противотуберкулезного диспансера Татьяна Морозова.

Показатель смертности в области составляет два случая на 100 тысяч населения. Среди погибших нет детей. Как добавила спикер, на протяжении уже 20 лет несовершеннолетние в регионе от этого заболевания не умирают и не фиксируется детский туберкулезный менингит. В прошедшем году зарегистрировано 556 больных туберкулезом, из них трое детей в возрасте от 0 до 14 лет и семеро подростков в возрасте от 15 до 17 лет. От общего числа заболевших 108 человек являются лицами без определенного места жительства, заключенными и мигрантами.

В 2,5 раза чаще всего заболевание находят у людей в возрасте от 35 до 44 лет. Преимущественно туберкулезом болеют мужчины. В России у каждого четвертого, у кого есть ВИЧ, находят еще и туберкулез. В Саратовской области совмещенные заболевания находят у каждого пятого.

В целом темпы заболеваемости и смертности от туберкулеза снижаются. Регион занимает 28-е место по благополучию населения среди всех регионов РФ.

По охвату населения профилактическими осмотрами на туберкулез Саратовская область занимает четвертое место в России и первое место в ПФО. Людям, которые входят в группы риска, стоит проверяться два раза в год, а кто не входит — раз в год.

Всего в регионе работают восемь противотуберкулезных учреждений. Татьяна Морозова также напомнила, что в областном центре ведется строительство новой противотуберкулезной больницы. У здания уже перекрыт второй этаж.

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