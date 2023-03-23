В боях СВО погиб житель Краснокутского района Саратовской области

t.me/valentina_grechushkina
В ходе боев СВО погиб житель Краснокутского района Саратовской области, сообщила вчера, 22 марта глава муниципалитета Валентина Гречушкина в своем Телеграм-канале.
Погибшего бойца звали Владимир Шмадченко, он родился в 1993 в селе Карпенка. В спецоперации солдат участвовал как доброволец.
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