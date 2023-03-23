В Саратове областной суд приговорил мужчину к пожизненному лишению свободы за расстрел троих коллег

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Саратовский областной суд рассмотрел дело о тройном убийстве и краже имущества. Об этом сегодня, 23 марта сообщила пресс-служба ведомства.

Преступление было совершено в прошлом году, 18 мая, на хуторе Лопатино Ершовского района.

В тот вечер компания из трех мужчин сидела в одном из домов. К ним зашел 58-летний пьяный коллега, у которого при себе было охотничье ружье. В ходе разговоров между мужчинами возникла ссора, злоумышленник решил убить своих приятелей. Двоим своим сослуживцам 52 и 60 лет он выстрелил в спину, третьему, 47-летнему, – в грудь. Все трое скончались на месте.

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Наличие ружья в руках сельчанина и факт убийства им троих приятелей ранее не дали потерпевшей шанса сомневаться в реальности угроз. Женщина все же улучила момент и позвонила сообщить о случившемся. Злоумышленника задержали.

Саратовский областной суд, рассмотрев уголовное дело, признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.

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