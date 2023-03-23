В Ленинском районе Саратова начинается капитальный ремонт гимназии № 75

Фото: гимназия № 75 им. Д.М. Карбышева / Жанна А. / Google Maps

В понедельник, 27 марта, должен начаться капитальный ремонт гимназии № 75 им. Д.М. Карбышева в Ленинском районе Саратова. Ранее было принято решение, что на время ремонта дети будут учиться в очном формате на базе лицея № 50 и школы № 102.

В феврале администрация Ленинского района провела электронный аукцион на выполнение работ. В итоге победителем торгов стало ООО "Стройстандарт", зарегистрированное в Энгельсе. Фирма снизила стоимость на 20% и заключила контракт на сумму 69,444 миллиона рублей. Максимальная цена контракта предполагала 86,3 миллиона рублей.

Согласно условиям контракта, организация обязана выполнить все работы с 27 марта по 5 августа.

Как обещали в администрации Саратова, с 1 сентября 2023 года учебный процесс в здании гимназии должен быть возобновлен.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.