Саратовцы устроили «свадебный бум» на 23 марта

архив КП
Фото: Алиса ТИТКО
В Саратовской области сегодня, 23 марта, зафиксировали свадебный бум. Об этом сообщает управление по делам ЗАГС регионального правительства.
Саратовцы намеренно выбирали красивую дату 23.03.2023 для вступления в брак. Во Дворце бракосочетаний в Саратове поженились 35 пар.
Всего в регионе сегодня зарегистрировали свои отношения 149 пар.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.