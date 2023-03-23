Саратовцы устроили «свадебный бум» на 23 марта

архив КП Фото: Алиса ТИТКО

В Саратовской области сегодня, 23 марта, зафиксировали свадебный бум. Об этом сообщает управление по делам ЗАГС регионального правительства.

Саратовцы намеренно выбирали красивую дату 23.03.2023 для вступления в брак. Во Дворце бракосочетаний в Саратове поженились 35 пар.

Всего в регионе сегодня зарегистрировали свои отношения 149 пар.

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