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НовостиОбщество23 марта 2023 9:48

Саратовцы устроили «свадебный бум» на 23 марта

В красивую дату отношения зарегистрировали почти 150 пар саратовских влюбленных
Роман Хвалин
архив КП

архив КП

Фото: Алиса ТИТКО

В Саратовской области сегодня, 23 марта, зафиксировали свадебный бум. Об этом сообщает управление по делам ЗАГС регионального правительства.

Саратовцы намеренно выбирали красивую дату 23.03.2023 для вступления в брак. Во Дворце бракосочетаний в Саратове поженились 35 пар.

Всего в регионе сегодня зарегистрировали свои отношения 149 пар.

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